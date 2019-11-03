Para Bilek Güreşi’nde millilerin madalya şovu

PARA Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular 13 madalya elde etti. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Romanya'nın Köstence şehrinde düzenlenen şampiyonada milli para bilek güreşçilerin 7 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandığı belirtildi.
İlk iki günde 7 madalya alınan turnuvada, son gün ise erkekler sağ kolda Ümit Burunlular +75 kiloda, Gökhan Seven 75 kiloda, Arif Başar Durak 80 kiloda, Fatih Kamuz'un ise gençler 55 kiloda altın madalya elde ederek dünya şampiyonu olduğu ifade edildi. Son gün, Olcay Avşar +90 kiloda gümüş, kadınlarda ise Meryem Yıldırım +65 kiloda bronz madalyaya ulaştı.
BAKANDAN KUTLAMA MESAJI
Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda toplamda 13 madalya kazanan milli sporcuları, yayımladığı tebrik mesajıyla kutladı. Kasapoğlu mesajında, "Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcu kardeşlerimi kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere, ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum"
ifadelerini kullandı.