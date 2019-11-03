Para Bilek Güreşi’nde millilerin madalya şovu

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PARA Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular 13 madalya elde etti. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Romanya'nın Köstence şehrinde düzenlenen şampiyonadaİlk iki günde 7 madalya alınan turnuvada, son gün ise erkekler sağ kolda Ümit Burunlular +75 kiloda, Gökhan Seven 75 kiloda, Arif Başar Durak 80 kiloda, Fatih Kamuz'un ise gençler 55 kiloda altın madalya elde ederek dünya şampiyonu olduğu ifade edildi.Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda toplamda 13 madalya kazanan milli sporcuları, yayımladığı tebrik mesajıyla kutladı. Kasapoğlu mesajında,ifadelerini kullandı.