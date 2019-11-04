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5 çocuk hastanelik oldu

Giriş Tarihi: 4.11.2019
Kırıkkale'de bir dönerciden yedikleri yemek sonrası kusma ve bulantı şikâyeti ile 5 çocuk daha hastanelik oldu. Gıda zehirlemesi nedeniyle 24 saatte hastaneye başvuran kişi sayısı 32'ye yükseldi. Farklı saatlerde aynı dönerciden yedikleri yemek sonrası kusma ve bulantı şikâyeti ile hastaneye başvuran 27 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Bugün akşam saatlerinde ise yine aynı şikâyetten dolayı Yüksek İhtisas Hastanesine başvuran 5 çocuk, 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle tedavi altına alındı.
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5 çocuk hastanelik oldu
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