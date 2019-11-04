ATO Başkanı ticaret savaşlarını anlattı

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AnkaraTicaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ABD ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında başlayan ticaret savaşlarının birçok ülkeyi etkilediğini belirterek, "Türkiye bu savaşları en az zararla atlatacak ülkelerden biri. Gençlerin önünü açtığımız sürece dünyada arzu ettiğimiz yerde olacağız" dedi. Baran, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda Gelecek Araştırmaları Enstitüsü'nün organize ettiği "Dünya Ticaret Savaşları ve Türkiye'nin Konumu" başlıklı panelde konuştu. Ticaret savaşlarının başlangıç ve gelişme sürecini anlatarak konuşmasına başlayan Baran, karşılıklı olarak gümrük vergilerinin yükseltilmesiyle gelişen savaşın asıl amacının küresel liderlik tahtına oturmak olduğunu söyledi. Baran, "30 yıl sonra dünyada bir numara olmaya aday. Ürettiği politikalarla ticarette önemli pay almaya başladı. Üretim, teknoloji ve diğer alanlarda iyi. Fason üretim yapıyor. Dünyanın en önemli markalarının üretim merkezi oldu. Doğru politikalarla dünya ticaretinde yer aldı" dedi.Çin'in liderliğe hazırlanırken buna zemin hazırlayan projeler ürettiğini de anlatan Baran, "Kuşak Yol" projesini örnek verdi. Projenin amacının Asya- Avrupa hattındaki önemli ekonomiler arasında bir ulaştırma alt yapısı, ticaret ve yatırım bağlantısı kurmak olduğunu belirten Baran, projeyle Türkiye'nin de aralarında olduğu 68 ülkenin ekonomik ve kültürel hayatına canlılık kazandırmasının hedeflendiğini ifade etti. Baran, "Bu projeyle Çin'in yeni dünya düzeni inşa ettiği ve ekonomik anlamda oyun değiştirici olacağı belirtiliyor" diye konuştu. Ticaret savaşlarında ABD'deki başkanlık seçim sürecinin de etkili olduğuna dikkat çeken Baran, "ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının Amerika'da yeni başkanlık seçimlerinin yapılacağı Kasım 2020'ye kadar süreceği gözüküyor" dedi.