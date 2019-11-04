Çankaya şampiyonluğu erken kutladı

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Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı, 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sesi Görenler Deplasmanlı Lig'de geride kalan 6 sezonda üst üste şampiyon olarak kırılması güç bir rekora imza atan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı, belediyenin Ahlatlıbel Atatürk Parkında oynanan maçta Denizli Görme Engelliler Spor Kulübünü 4-1 mağlup ederek en yakın rakibine 11 puan fark attı ve ligi şampiyon olarak tamamlamayı garantiledi. Son maç öncesi 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 8 takımın mücadele ettiği ligde liderliğini sürdüren Çankaya ekibi, Kahraman Gurbetoğlu'nun iki, İbrahim Üzüm ve Emrah Öcal'ın birer golüyle sonuca gitti.