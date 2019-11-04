Gökbilim Merkezi yangında küle döndü

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BUGÜN NELER OLDU

Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Misket Mahallesi'nde bulunan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nin çatısındaki yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede tüm binayı sardı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerin, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesi sonucu yangın, yarım saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Pazar günü merkez kapalı olduğu için yangın sırasında içeride personel bulunmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.