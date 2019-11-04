Keçiörengücü fırsat tepti

TFF 1. Lig'de Keçiörengücü, sahasında Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı. Başkent temsilcisi ligde üst sıraları şansını bu sonuçla kullanmadı. Keçiörengücü'nün teknik direktörü Serkan Özbalta, "Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Karşı tarafın da kazanma arzusu vardı. Kazanamıyorsan, kaybetmeyeceksin. Maçın genelinde oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum"
diye konuştu. Oyuncuların kazanma arzusundan memnun olduğunu dile getiren Özbalta, şunları kaydetti: "Oyunun son bölümünde gol yollarında beceriksizliğimiz oldu. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Ligin en az gol atan ve yiyen takımıyız. Bu da gol yollarında sorunumuz olduğunu gösteriyor. Ceza sahası içinden kaçırdığımız 5-6 pozisyonumuz var. Maçın genelinden memnunum. Kazanıp üstteki gruba yaklaşmak istiyorduk."
KUTLU: 1 PUAN ÖNEMLİ
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise maçta bir penaltılarının verilmediğini savundu. Oyun olarak iki takımı da tebrik eden Kutlu, "Bizim adımıza baktığımızda Keçiörengücü deplasmanından puan almak da önemliydi. Maçın içindeki gelişmelere bakınca daha da anlam kazanıyor"
diyerek sözlerini tamamladı.