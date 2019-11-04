Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Keçiörengücü fırsat tepti

fırsat tepti

1.Lig’in zirvesinde Ümraniyespor’un puan kaybettiği haftada üst sıralara yaklaşma şansı yakalayan Başkent ekibi sahasında son 15 dakika 10 kişi kalan ile berabere kaldı

Giriş Tarihi: 4.11.2019
Keçiörengücü fırsat tepti
TFF 1. Lig'de Keçiörengücü, sahasında Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı. Başkent temsilcisi ligde üst sıraları şansını bu sonuçla kullanmadı. Keçiörengücü'nün teknik direktörü Serkan Özbalta, "Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Karşı tarafın da kazanma arzusu vardı. Kazanamıyorsan, kaybetmeyeceksin. Maçın genelinde oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum" diye konuştu. Oyuncuların kazanma arzusundan memnun olduğunu dile getiren Özbalta, şunları kaydetti: "Oyunun son bölümünde gol yollarında beceriksizliğimiz oldu. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Ligin en az gol atan ve yiyen takımıyız. Bu da gol yollarında sorunumuz olduğunu gösteriyor. Ceza sahası içinden kaçırdığımız 5-6 pozisyonumuz var. Maçın genelinden memnunum. Kazanıp üstteki gruba yaklaşmak istiyorduk."

KUTLU: 1 PUAN ÖNEMLİ
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise maçta bir penaltılarının verilmediğini savundu. Oyun olarak iki takımı da tebrik eden Kutlu, "Bizim adımıza baktığımızda Keçiörengücü deplasmanından puan almak da önemliydi. Maçın içindeki gelişmelere bakınca daha da anlam kazanıyor" diyerek sözlerini tamamladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Keçiörengücü fırsat tepti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN