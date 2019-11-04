Keçiörengücü fırsat tepti

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de Keçiörengücü, sahasında Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı. Başkent temsilcisi ligde üst sıraları şansını bu sonuçla kullanmadı. Keçiörengücü'nün teknik direktörü Serkan Özbalta,diye konuştu. Oyuncuların kazanma arzusundan memnun olduğunu dile getiren Özbalta, şunları kaydetti: "Oyunun son bölümünde gol yollarında beceriksizliğimiz oldu. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Ligin en az gol atan ve yiyen takımıyız. Bu da gol yollarında sorunumuz olduğunu gösteriyor. Ceza sahası içinden kaçırdığımız 5-6 pozisyonumuz var. Maçın genelinden memnunum. Kazanıp üstteki gruba yaklaşmak istiyorduk."Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise maçta bir penaltılarının verilmediğini savundu. Oyun olarak iki takımı da tebrik eden Kutlu,diyerek sözlerini tamamladı.