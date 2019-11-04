Mahalle meydanlarına kilim motifi

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Belediyesi, dış mahallelerin yollarında kilitli parke taşı çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında mahalle meydanlarına parke taşlarından oluşan Türk kilim motifleri işleniyor. Çalışmalarına ilk olarak Dutözü Mahallesi'nden başlayan ekipler, buradaki ara sokak ve yolları kilitli parke taşı ile buluşturuyor. Belediye ekipleri bu çalışmayı ilçedeki diğer dış mahallelerde de sürdürecek. Çalışmalar kapsamında ayrıca, mahalle meydanları parke taşlarından oluşan Türk kilim motifleri ile süsleniyor. Değişik renk ve figürlerden oluşan kilim motifleri mahallelere ayrı bir güzellik katıyor. Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Dutözü Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde denetleyerek, ekiplerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.