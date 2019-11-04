Organik atıklar gübre oluyor

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BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi'ni Türkiye'de hayata geçiren ilk ilçe belediyesi olmuştu. Bu kapsamda belediye binası ve belediye ek hizmet binaları ile spor ve sosyal tesislerine özel kumbaralar yerleştirildi. Proje kapsamında belediye binası ve ek hizmet binalarındaki yemekhanelere de ayrıştırıcı üniteler konuldu. Buna göre, tüm atıklar kağıt, plastik, cam, metal, organik ve geri dönüşmeyen atık bölmelerinden oluşan kumbaralarda toplanıyor. Kumbaralarda toplanan atıklar sınıflandırılarak geri dönüşüme tabi tutuluyor. Mutfaklara yerleştirilen ayrıştırıcı ünitelerde ise yemek artıkları ve kullanılan organik malzemeler muhafaza altına alınıyor. Organik atıklar ise solucan gübresi yapımında değerlendiriliyor. Elde edilen organik solucan gübresi park, bahçe ve seralarda kullanılıyor.Proje kapsamında da, elektrikli ve elektronik aletler, bitkisel atık yağlar, atık motor yağları, ambalaj atıkları ve kullanılmış piller de ayrı ayrı toplanarak geri dönüşüme tabi tutuluyor. Evlerinde atıklarını ayrıştıran vatandaşların talep etmesi halinde, belediye ekipleri vatandaşların evlerine giderek atıklarını ücretsiz alıyor. Kullanılmış giysi ve ayakkabılar da giysi kumbaralarında toplanarak geri dönüşüme tabi tutuluyor.