Sınavlara hazırlanan gençlere müjde

enimahalle'de

BUGÜN NELER OLDU

ikamet eden ortaöğretim, lise ve mezun öğrencilere 'Eğitime Destek Projesi' kapsamında kurslar açarak ücretsiz eğitim veren Yenimahalle Belediyesi, yeni destek eğitim merkezlerini açmak için gün sayıyor. Yenimahalle Belediyesi, ilçenin 4'üncü etüt merkezini 9 Kasım Cumartesi günü Karşıyaka'da kapılarını açıyor. 9-10-11-12'inci sınıflarda eğitim gören ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan gençlere hizmet verecek olan Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri içerisindeki Kurs Merkezi'nde 420 öğrenci eğitim alacak. 18'er kişilik 8 dersliğin yapıldığı kurs merkezinde 30'un üzerinde branş öğretmeni görev yapacak. Öte yandan 6-7 ve 8'inci sınıflarda eğitim gören ve Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan gençler için de 2 yeni destek eğitim merkezi açılıyor. Yakın zamanda açılışı yapılacak olan biri Şentepe Semt Birimi içerisinde 8 derslikli diğeri Karşıyaka İş Merkezi içerisinde 6 derslikli merkezlere kayıtlar da başladı.