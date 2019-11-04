Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Sosyal medya sosyal medyaya ilaç oldu

sosyal medyaya ilaç oldu

Giriş Tarihi: 4.11.2019
Sosyal medya sosyal medyaya ilaç oldu
Sosyal medya bağımlılığını yenmek için bir program geliştiren gençler, aynı ilgi alanındaki insanlarla bir araya gelip, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle yeniden sosyalleşiyorlar. Kendi yaşadığı sosyal medya bağımlılığından kurtulmak için bir yazılım geliştiren Ali Soyaslan, bununla da yetinmeyip kendisi gibi sosyal medya bağımlısı olanları aynı ilgi alanlarında oluşturulan etkinliklerde bir araya getirdi. Yazılımın kullanıcısı arttıkça çok sayıda asosyal insan yeniden sosyalleşme imkânı bulurken, yazılımı kullanmaya başlayanlar hiç tanımadıkları insanlarla bir araya gelerek, kendi ilgi alanlarındaki farklı insanlarla tanışma fırsatı buldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyal medya sosyal medyaya ilaç oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN