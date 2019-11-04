Sosyal medya sosyal medyaya ilaç oldu

BUGÜN NELER OLDU

Sosyalmedya bağımlılığını yenmek için bir program geliştiren gençler, aynı ilgi alanındaki insanlarla bir araya gelip, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle yeniden sosyalleşiyorlar. Kendi yaşadığı sosyal medya bağımlılığından kurtulmak için bir yazılım geliştiren Ali Soyaslan, bununla da yetinmeyip kendisi gibi sosyal medya bağımlısı olanları aynı ilgi alanlarında oluşturulan etkinliklerde bir araya getirdi. Yazılımın kullanıcısı arttıkça çok sayıda asosyal insan yeniden sosyalleşme imkânı bulurken, yazılımı kullanmaya başlayanlar hiç tanımadıkları insanlarla bir araya gelerek, kendi ilgi alanlarındaki farklı insanlarla tanışma fırsatı buldu.