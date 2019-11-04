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yapmayabiliriz’

“Takım birbirine kenetlenmiş, bu önemli. İyi arkadaşlığı olan, iyi oyunculardan da kurulu bir ekip. ‘İlla da devre arası yapalım’ demem. Oyuncuların performansını arttırmaya çalışırım. Sezon sonuna kadar transfer olmayabilir”

Giriş Tarihi: 4.11.2019
‘Transfer yapmayabiliriz’
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi. Yeni takımıyla ilk maçına çıkan Hamzaoğlu, "Herkesin konsantre olması, herkesin istekli olması çok önemli. Takım bütünlüğünün olması bizi çok sevindirdi. Tabii birlikte sadece bir antrenman yaptık. Çok şeyi değiştirmemiz mümkün değildi. Bu sefer takımın yaptığı şeyleri de bozabilirdik. Dolayısıyla sadece duran topların üzerinde biraz değişiklik yaptık. Biraz daha yakın oynama konusunda birazcık konuştuk arkadaşlarla, daha kompakt oynamamız gerektiğini konuştuk. Bunda da nispeten başarılı olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

KONUŞMAK İÇİN ERKEN
Takımın verdiği reaksiyonun kendilerini sevindirdiğini söyleyen Hamzaoğlu, "İlk antrenmanımızda biz o şeyi hissettik. Takım gerçekten birbirine kenetlenmiş. İyi arkadaşlığı olan, iyi oyunculardan da kurulu bir takıma sahibiz. O bizi sevindirdi. Devre arası takviyeyi konuşmak için erken. Beni yapımı da az çok herkes biliyor zaten. Ben transferden ziyade kadromuzda olan oyuncuların performanslarını arttırmak, hepsinden alabileceğimiz maksimum verimi almak. Tabii ki onlarla eksiklerimizi çözemeyeceksek o zaman düşüneceğiz. Ocak ayına kadar düşünmeyeceğim. Belki de sezon sonuna dek düşünmeyeceğim" şeklinde konuştu.

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‘Transfer yapmayabiliriz’
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