‘Transfer yapmayabiliriz’

BUGÜN NELER OLDU

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi. Yeni takımıyla ilk maçına çıkan Hamzaoğlu, "Herkesin konsantre olması, herkesin istekli olması çok önemli. Takım bütünlüğünün olması bizi çok sevindirdi. Tabii birlikte sadece bir antrenman yaptık. Çok şeyi değiştirmemiz mümkün değildi.ifadelerini kullandı.Takımın verdiği reaksiyonun kendilerini sevindirdiğini söyleyen Hamzaoğlu, "İlk antrenmanımızda biz o şeyi hissettik. Takım gerçekten birbirine kenetlenmiş. İyi arkadaşlığı olan, iyi oyunculardan da kurulu bir takıma sahibiz. O bizi sevindirdi. Devre arası takviyeyi konuşmak için erken. Beni yapımı da az çok herkes biliyor zaten. Ben transferden ziyade kadromuzda olan oyuncuların performanslarını arttırmak, hepsinden alabileceğimiz maksimum verimi almak.şeklinde konuştu.