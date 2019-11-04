Türkiye’nin ilk sosyokenti gün sayıyor

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AnkaraSosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, sosyal yenilik projelerinin üretilip ticarileştirileceği Türkiye'nin ilk "sosyokent"inin 2020 itibarıyla yaklaşık 10 bin metrekarelik kapalı alanda 67 şirketle çalışmalarına başlayacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 24 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları kapsamında, Altındağ Fevzipaşa (Ulus) Mahallesi'nde bulunan alan, ASBÜ Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edildi. ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, bu karar sonrasında kısa adı "sosyokent" olan teknoloji geliştirme bölgesinde yürütülecek çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Barca, sosyokentin alanında ilk ve özgün bir model olduğunu vurguladı.