Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi yeniden inşa edilecek

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Mamak'ın ve Ankara'nın en prestijli yatırımlarından biri olan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi, geçen pazar günü sebebi henüz bilinmeyen yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Güvenlik personelinin ve çevredeki vatandaşların yangını ihbar etmesi sonrası bölgeye belediye personeli, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede rüzgârın da etkisi ile alevler tesisi etkisi altına aldı. Hafta sonu olması sebebiyle az sayıda ziyaretçinin olduğu tesiste çıkan yangında yaralanan ve can kaybı olmadı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Kısa sürede hasar tespit çalışmalarını tamamlayacağız. Ali Kuşçu Gökbilim Merkezimizi yeniden inşa ederek daha güçlü bir şekilde donatıp öğrencilerimizin, gençlerimizin tüm Ankaralıların hizmetine sunacağız" dedi.Türkiye'nin gökbilim alanında en nitelikli adresi olan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınsa da tesis kullanılamaz hale geldi. Yangını haber alan Başkan Köse olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden detaylı bilgi alan Köse, "2017'de hizmete açılan tesisimiz özel bir işletme tarafından hizmet vermekteydi. Uzmanlar yangının çıkış sebebini incelemeye devam etmektedir. Çok kısa sürede aşağı kısımdan başlayan yangın bütün tesisi etkisi altına almıştır. Türkiye'nin birçok ilinden ziyaretçi ağırlayan tesisimiz tüm çabalara rağmen kullanılamaz hale gelmiştir. Tek tesellimiz yaralı ve can kaybının olmaması" dedi.YANGINDA kullanılamaz hale gelen Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi, 2017'de hizmete açıldı. Ankara'nın en çok ziyaret edilen ikinci adresi olan Gökbilim Merkezi bugüne kadar 46 ilden 70 bin öğrenci ağırladı. Teknoloji ve bilgi çağının gerekliliklerinin karşılandığı nitelikli adres olarak gösterilen merkez, gençlerin astronomi ve uzayın derinliklerini keşfetmesine imkân sağladı. Merkeze giden öğrenciler, uzman astronomlar eşliğinde, robotik kodlamadan astronotların uzaydaki yaşamlarına, gezegenlerin oluşum süreçlerinden eski uygarlıkların bilimsel çalışmalarına kadar birçok konu hakkında bilgi sahibi oldu. Bilim meraklılarına hizmet verilen merkezde, planetaryum içine yerleştirilen son model simülatörler ve sanal gerçeklik uygulamaları bulunuyordu.