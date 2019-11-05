Dört dörtlük Gölbaşı

BUGÜN NELER OLDU

MAÇA Ramazan Burak Döklü, Ahmet Ekici, Serkan Seven, Mehmet Sarper Kıskaç, Oktay Yüksel Volkan Keti, Yavuz Ağbaş, Uğur Süvari, Kutay Yüksel, Serhat Sağınç ve Ramazan Demir 11'iyle başlayan Gölbaşı Belediyespor maç boyunca üstün bir performans sergiledi.GÖLBAŞI Belediyespor'u sahasında seyircisi yalnız bırakmazken, tribünler tıklım tıklım doldu. Gölbaşı Belediyespor Kulüp Başkanı Lütfü Yılmaz, Eski kulüp başkanı Hürriyet Ergezer, Özel Kalem Müdürü ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Osman Bostanoğlu, MHP Grupbaşkanvekili Nevzat Dulkadir, yöneticiler de kritik maçta takımlarını yalnız bırakmadı.