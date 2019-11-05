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Dört dörtlük Gölbaşı

Bayram Akyer Süper Amatör Ligi’nin 6. haftasında sahasında ’u 4-1’lik skorla mağlup etti

Giriş Tarihi: 5.11.2019
Dört dörtlük Gölbaşı
MAÇA Ramazan Burak Döklü, Ahmet Ekici, Serkan Seven, Mehmet Sarper Kıskaç, Oktay Yüksel Volkan Keti, Yavuz Ağbaş, Uğur Süvari, Kutay Yüksel, Serhat Sağınç ve Ramazan Demir 11'iyle başlayan Gölbaşı Belediyespor maç boyunca üstün bir performans sergiledi. Maçta 1-0 geriye düştükten sonra baskısı artıran ve Yurtkur Spor kalesini ablukaya alan Gölbaşı Belediyespor Mehmet Sarper, Volkan Keti, Serhat Sağınç ve Okan Yüksel'in golleriyle sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

TARAFTARDAN TAM DESTEK
GÖLBAŞI Belediyespor'u sahasında seyircisi yalnız bırakmazken, tribünler tıklım tıklım doldu. Gölbaşı Belediyespor Kulüp Başkanı Lütfü Yılmaz, Eski kulüp başkanı Hürriyet Ergezer, Özel Kalem Müdürü ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Osman Bostanoğlu, MHP Grupbaşkanvekili Nevzat Dulkadir, yöneticiler de kritik maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Maç sonu Kulüp Başkanı Lütfü Yılmaz soyunma odasına giderek futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti.
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