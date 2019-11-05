Güreşte Belarus’tan 8 madalya

BUGÜN NELER OLDU

BELARUS'TA düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Güres Şampiyonası sona erdi. Avrupa Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı. İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 8 altın, 10 gümüş ve 17 bronz olmak üzere toplam 35 madalya kazandı. Madalya kazanan sporcular şöyle; Onur Ari- Altın Murat Olukman - Gümüş Sinan Sanik - Gümüş Oğuz Dönder - Gümüş Dursun Özel - Gümüş Sebahattin Gözel - Bronz İsmail Hakkı Bostancı - Bronz Mehmet Akif Sönmez - Bronz