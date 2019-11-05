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Kurala uymayan yandı

Bakan Saoylu, başkentte ilk gün çakar lambası kuralına uymayan 50 sürücüye ceza yazıldığını belirtti

Giriş Tarihi: 5.11.2019
Kurala uymayan yandı
İçışlerı Bakanı Süleyman Soylu, yetkisiz çakar lamba kullanımına ilişkin, "1 Kasım'ı bu konuda milat olarak belirlemiştik. İstanbul'da ilk günde çakar uygulamasını ihlal eden 68, Ankara'da ise 50 sürücüye cezai müeyyide uygulanmış. İmtiyazınız emniyet şeridi olmasın, imtiyazınız trafik kurallarına tam riayet etmek olsun" dedi. Soylu, düzenlenen Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2'nci Grup açılış programına katıldı. Yetkisiz çakar lamba kullanımına değinen Soylu, "Arkadaşlarımız uygulamaya başladılar. Tüm vatandaşlarımızın bu konuda yeniden dikkatini çekmek istiyorum. Kanunda belirtilen araçlar dışında bu cihazların kullanılması artık yasaktır ve cezai işleme tabidir. İnşallah el birliğiyle herhangi bir denetlemeye ve işleme gerek kalmadan kısa zamanda bu meseleyi de aklıselimle halledeceğimize inancım tamdır."
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Kurala uymayan yandı
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