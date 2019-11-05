Öğrencilerden Altınok’a başarı sözü

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KEÇIÖREN Belediyesi'nin öğrencilere sınava hazırlık döneminde destek olmak amacıyla bir ilk olarak açtığı YKS ve LGS Kursları'ndan çok memnun kaldıklarını ifade eden öğrenciler, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a çok teşekkür ederken, "başarı" sözü verdiler. Başkan Altınok, "Ülkesi ve milletini seven büyük nesillerin yetişmesine vesile olsun" diyerek ilk ders zilini çaldığı kurs merkezinde eğitim gören YKS ve LGS öğrencileri verilen hizmetten memnun kaldıklarını ifade ettiler. 600 öğrenci kapasiteli 24 derslikli KEDEM Kurs Merkezinde YKS'ye hazırlanan Eren Gülmez (18) merkezle tanışma hikâyesini şöyle anlattı: "Dershaneye gidiyordum ama çok ticari bir bakışla yaklaştıkları için memnun değildim, kütüphaneye gidip ders çalışmaya başladım, ailem dershane arayışındaydı, babamın bir arkadaşı sayesinde bu merkezden haberimiz oldu. Seviye tespit sınavına girdim, eğitim imkânlarından oldukça memnunum inşallah beni hedefim olan İstanbul Teknik Üniversitesi uçak mühendisliğine ulaştıracak burası." Çaldıran Mahallesi'nde oturan Ceren Yaşar (18) da Çaldıran Abdurrahim Karakoç Anadolu Lisesi okul müdürünün tavsiyesiyle bu merkezle tanıştığını söylerken Başkan Altınok'tan kurs merkezinden faydalanan tüm YKS öğrencileri için spor tesislerinin ücretsiz olmasını talep etti.