Yenimahalle’nin Naz Arıcı’sı uçuyor

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Yenımahalle Belediyesi'nin Artistik Buz Pateni Milli Sporcusu Naz Arıcı, 4'üncü kez Türkiye Şampiyonluğu'nun ardından, Slovenya'da düzenlenen Swan Challenge 2019'da Altın madalya kazanarak uluslararası başarılarına bir yenisini ekledi.antrenörü Timuçin Özbükücü ile uyguladığı disiplinli çalışmanın bir sonucu olduğunu belirten Naz Arıcıdiye konuştu. Ayrıca Ocak 2020'de 3 binin üzerinde sporcunun katılacağı dünyanın en büyük kış sporları faaliyeti olan Dünya Masterlar Kış Oyunlarıyarışmasına Türkiye'den katılmaya hak kazanan ilk ve tek sporcu olduğunun altını çizen Altın Kuğu "Kazandığım şampiyonlukları bana her zaman yanımda olan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a hediye ediyorum" ifadelerini kullandı.