Ankaralılar toplu taşımaya yönelmeli

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DÜNYA'NIN en iyi toplu taşıma sistemlerinden birine sahip olan Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkan Yardımcısı Maksim Liksutov, "Moskova ve Ankara'nın alanları neredeyse aynı ama Moskova'da 20 milyon kişi yaşıyor, Ankara'da ise 5 milyon. Ankara'da seyahatlerin yüzde 70'i şahsi arabalarla, yüzde 30'u toplu taşımayla yapılıyor. Moskova'da durum tam tersi" ifadelerini kullandı. Liksutov, şöyle devam etti: "Yeni model ve konforlu otobüslerle ulaşım sağlanmalı ve tüm otobüslerde tüm rotalarda aynı tarifeler olmalı. Otobüs rotaları çok iyi planlanmalı ki en yoğun saatlerde kısa aralıklarla geçsin. Taksi sorunları ortadan kalkmalı." Ankara sakinlerinin toplu taşıma sistemine güvenmesi gerektiğinin altını çizen Liksutov, "Şehir sakini, 'Otobüs kesin doğru saatte gelecek, ,temiz olacak, kliması çalışacak' diyebiliyorsa o zaman yavaş yavaş toplu taşıma kullanımında artış yaşanacağını ifade etti. Liksutov, büyükşehirlerde ücretli otoparkların daha etkili çalışması gerektiğini kaydetti.