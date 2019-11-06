Başkent tiyatroya doyacak

BUGÜN NELER OLDU

Rekorlara imza atan ve üçüncü sezonu ile "Şen Makas", seyircinin interaktif katılımıyla, düşündürürken eğlendirmeye devam ediyor. Amerikan Tiyatro Tarihinin En Uzun Süreli Oynanan Oyunu olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na geçen ve Schwarzkopf Türkiye sponsorluğunda oynanan "Şen Makas"oyununda her gece farklı bir sonla bitiyor. Oyunda bir cinayet işleniyor ve bu cinayet seyircinin katılımıyla çözülüyor. Ve her oyunda farklı bir sonla bitiyor. Paul Portner'ın yazdığı, yıllar önce Türkiye'ye Tiyatrokare'nin getirttiği oyunun yeni versiyonu, Nedim Saban tarafından yorumlandı. Anıl Ateş Işık'ın sahne tasarımını yaptığı oyunda, Melek Baykal, Bülent Seyran, Özgür Yetkinoğlu, Cem Güler, Müge Kement ve Jess Molho oynuyor. 13 Kasım'da Ankara' Şinasi Sahnesi'nde.Melek Baykal'ın sekiz yıl sonra sahneye döndüğü ve Suna Keskin ile başrolü paylaştığı "Ahududu" genel istek üzerine dördüncü sezonunda Ankara'da tiyatrorseverlerle buluşuyor. Joseph Kesselring'in yazdığı bu kara komedide, yalnızlığa çare bulduklarını düşünen iki yaşlı kadının yardımseverlik sancıları dile getiriliyor. Nedim Saban tarafından modern toplumda suç, ceza, masumiyet kavramları öne çıkartılarak sahneye konulan oyunda Nedim Saban da Zeki Paşa rolüyle tekrar sahneye dönüyor. Oyunda Suna Keskin, Melek Baykal ve Nedim Saban'ın yanısıra Cem Güler, Bülent Seyran, Birol Engeler, Özgür Yetkinoğlu, Ender Gülçiçek, Aysuda Dalgıç rol alıyorlar. 14-15 Kasım Ankara' Şinasi Sahnesi'nde. Sezonu bol ödüllerle açan "Süper İyi Günler" oyunu, geçtiğimiz ay TBMM'nde oluşturulan Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarına ilişkin Meclis'te gerçekleştirilen araştırma komisyonunda, sanat yoluyla otizm ile ilgili farkındalık yaratılması konusu ile gündeme taşındı. Ve bu farkındalığı oluşturmak için çalışmaları başlatan oyun, 16 Kasım'da Ankara Şinasi sahnesinde TBMM Otizm Araştırma Komisyonu Üyelerinin yanı sıra pek çok üst düzey bürokrat ve milletvekilini ağırlamaya hazırlanıyor.SEYIRCILERE süper iyi bir gün yaşatmayı hedefleyen oyunda 7507'ye kadar asal sayıların tümünü ezbere bilen, ancak insanları çözemeyen 17 yaşındaki Asperger sendromlu Christopher Boone'un sıradışı yaşamı konu ediliyor. Oyunun Tufan Dağtekin tarafından gerçekleştirilen görsel tasarımı ve animasyonları, Kerem Çetinel tarafından tasarlanan dekor ve ışığı, dünya sahneleriyle yarışıyor. Koreografi Orçun Okurgan'a ait. Oyunda Emir Özden'in yanısıra, Korel Cezayirli, Didem İnselel, Ayça Erturan, Cem Arslan, Onur Kırat, İbrahim Can Sayan, Şebnem Şeviktürk, Beste Koçak, Sevcan Başaydın, Uğur Can Arıkan rol alıyor. Suna Keskin ise büyük bir sürpriz yaparak oyunun ikinci yılına 17 yaşındaki Christopher'ın 75 yaşındaki en yakın arkadaşı olarak katılıyor. Süper iyi günler 16 Kasım'da Ankara Şinasi sahnesinde.