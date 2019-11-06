Büyükşehir bozdu Başkan tamir etti

BUGÜN NELER OLDU

Kahramankazan Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantısına, Kahramankazan Belediyesi'nce, Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe merkezinde yürüttüğü altyapı çalışmaları sonucu bozulan, ancak eski haline getirilmeyen yollarda başlattığı asfalt yama, bakım ve onarım çalışmaları damgasını vurdu. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, kendilerine gelen yoğun talepler doğrultusunda vatandaşların mağdur edilmemesi için sorumluluk alanları dışındaki yollarda asfalt çalışmalarına başladıklarını anlatarak, "Vatandaş bulduğu yerde benim yakama yapışıyor. 'Bu yolu yap başkan' diyor. Bedeli ne olursa olsun bu yolları yapacağım" diye konuştu. Kahramankazan Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un başkanlığında yapıldı.Başkan Oğuz, gündem maddelerinin oylanmasına geçilmeden önce, Kahramankazan Belediyesi'nce ilçe tarihinde ilk kez belediyelerinin öz kaynaklarıyla, ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda yapılan asfalt çalışmaları hakkında bilgi verdi. Oğuz, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında olan söz konusu yollarda, yine Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı çalışmaları yapıldığını, ancak kazılan yolların çalışmaların ardından eski haline getirilmediğini söyledi. Vatandaşların bu durum karşısında yolların eski haline getirilmesini kendilerinden yoğun şekilde talep ettiğini vurgulayan Oğuz, "Vatandaş bunu bilmiyor, vatandaş ilçe belediye başkanını biliyor. 'Biz yapmadık, biz kapatmayacağız' desek de bizden isteniyor. İşte bu yüzden yapmaya karar verdik. Kazılan yolları asfaltlamaya başladık" dedi. Altyapı ve kazı çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi'nin ihale ettiği firma tarafından yapıldığını, ancak bu firmanın kazılan yerleri kapatmadığını anlatan Oğuz, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında olmasına karşın, Kahramankazan Belediyesi tarafından buralara atılan asfaltın ücretinin Büyükşehir Belediyesi'nden "mahsuplaşma" yoluyla isteyeceklerini söyledi.Başkan Oğuz, bunun üzerine, şunları kaydetti: "Büyükşehir yazılı muvafakat versin, 'ben bu yola asfalt atamayacağım' desin, asfaltlamayı taahhüt ediyorum. Ne kadar yol varsa hepsine asfalt atmayı taahhüt ediyorum. Ama Büyükşehir bana izin verecek. 'Ben atamıyorum sen at' diyecek. 5 kuruş da para istemiyoruz. Hepsine asfalt atmayı taahhüt ediyoruz"diye konuştu.