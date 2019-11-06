Gölbaşı Belediyesi’nden insana dokunan hizmetler

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GÖLBAŞI Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren 'Evde Hasta Bakım Hizmetleri Birimi' 54 mahallede Gölbaşılıların yardımına koşuyor. Gölbaşı Belediyesi'nin sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşların ise yüzleri gülüyor. Gölbaşı Belediyesi'nin hizmete sunduğu Evde Bakım Hizmetleri'nden, 6 ay içerisinde 345 kişi yararlandı. Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından verilen Evde Bakım Hizmetleri'nde pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, şeker ölçümü gibi birinci basamak sağlık hizmetleri ücretsiz olarak veriliyor. Gerek görüldüğü taktirde doktor muayenesi sonucu hasta, sağlık ekipleri gözetiminde en yakın hastaneye nakil ediliyor. Başkan Şimşek, Evde Bakım Hizmeti için başvuruda bulunan tüm Gölbaşılılara eşit bir şekilde hizmet verildiğini söyledi. Ayrıca Başkan Şimşek belediyenin imkanlarının ve kapılarının her zaman vatandaşlara açık olduğunu ifade etti.