Hipofiz tümörüne karşı uzmanlar uyarıyor

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ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şahin sinsi hastalıklar arasında yer alan ve genelde belirti göstermeyen hipofiz tümörüne karşı toplumu duyarlı ve bilinçli olmaya çağırdı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şahin hipofiz bezi tümörü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 'Normal olarak çalıştığı zaman hiçbirimiz bu bezin varlığını bile hissetmeyiz. Ama hipofiz bezi hastalıklarının kişinin hayatına inanılmaz derecede olumsuz etkileri olabilir' diyen Prof. Şahin, Hipofiz bezinin az çalışması nedeniyle hipofiz yetmezliği olabileceği gibi, hipofiz bezinin fazla çalışmasının da bir çok hipofiz tümöründe görülebildiğini söyledi. Ülkemizde 100 bin civarında hipofiz ile ilişkili hastalığı olan kişi olduğunun tahmin edildiğini belirten Prof. Şahin, bu hastaların çoğunluğunun yorgunluk, baş ağrısı, kısırlık, kilo alımı gibi müphem ve sinsi şikayetlere sahip olduğunu söyledi. Birçok hastanın hipofiz hastalıklarına bağlı bu şikayetlerin olabileceğini bilmediğini ifade eden Prof. Şahin, 'Bazı hipofiz hastalıklarında 15 yıla kadar doğru tanı gecikebilir ve erken tanı hayati öneme sahiptir. Ayrıca, bu hastalar yaşam boyu destek ve izlem gerektirir' diye konuştu.