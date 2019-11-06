Kahraman baba tam kusurlu bulundu

BUGÜN NELER OLDU

Sincan'daki Andiçen Mahallesi Uğur Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın üst katında 4 ay önce yangın çıktı. Recep Aydın (34) alevlerin arasında kalan eşi Şenay Aydın'ı (33) ve büyük kızı Ebrar'ı (9) kurtardı, ancak yoğun duman yüzünden küçük Zeynep'i bulamadı. Baba Recep Aydın, son umut olarak kızı için alevlerin arasına girdi. Baba, yoğun dumana daha fazla karşı koyamayarak kucağına aldığı kızıyla birlikte evin içerisinde bayıldı. Alt komşu Arslan Cesur itfaiye ekiplerinden el feneri isteyerek bir itfaiye görevlisiyle beraber eve girdi ve baba ile küçük kızını çıkardı. Minik Zeynep dumanlara daha fazla dayanamayıp olay yerinde hayatını kaybetti. Baba ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören baba Recep Aydın da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kızını ve eşini kaybettiğini söyleyen Anne Şenay Aydın, kızıyla eşini alt komşusunun çıkardığını, itfaiye tankerinde suyun bittiğini ve itfaiye görevlilerinin karşı komşusundan maske istediklerini söyledi. Aydın ailesinin karşı komşusu Sevda Acısu, "İtfaiyeciler, 'İçeride kimse yok', 'Bizim oksijenimiz bitti, çıkartamıyoruz biz' ''Maskemiz yok, suyumuz bitti' diye direk aşağıya indiler" dedi. Anne Aydın, itfaiye görevlilerinden şikâyetçi oldu.Soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcılığı bilirkişi raporu istedi. Biri elektrik diğeri makine mühendisi iki iş güvenliği uzmanı rapor hazırladı. Raporda şunlara yer verildi: "Kombiden eve yayılan kaçak doğalgaz havadan hafif olduğu için yukarda tavana yakın birikti. Gece uyanan maktul elektriği açmak için anahtara bastığı anda orada oluşan doğal ufak kıvılcım doğalgaz birikiminin ateşlenmesine ve yangına neden oldu. Evdeki müştemilatın güvenli kullanımı ve arızalarının giderilmesinden daireyi kullanan kişi sorumludur. Dairenin önceden de bir doğalgaz kaçağı hikâyesi olduğunu ve kombideki mevcut arızayı kiracının bilmesine rağmen önemsemeyip, kombi ve boru sisteminin gaz kaçağına karşı sızdırmazlık kontrolü yapılıp uygunluğu sağlanmadan kombinin kullanılması, ayrıca gaz alarm cihazı bulundurulmaması hatadır. Bu nedenlerle bu talihsiz yangın olayında maktul Recep Aydın tam kusurludur" Raporda itfaiye çalışanları ise 'kusursuz' bulundu.İTFAIYE ekibinin yetersiz ve donanımsız olaya müdahale ettiğini, itfaiye görevlilerinin olayda kusurunun olduğunu ifade ederek, itfaiye görevlilerinden şikâyetçi olan Aydın bilirkişi raporuna tepki gösterdi. Aydın şunları söyledi: "Raporu okuyunca kanım dondu. Eşimi suçlarcasına bir rapor hazırlanmış. Sürece itiraz edeceğiz adalet yerini bulana kadar savaşacağız. Bu rapor beni bir kez daha yıktı" diyen Aydın, "Bilirkişi raporunu okuyunca kanım dondu. Arıza olduğunu bilsek önlem alırdık. Ayrıca patlama olduğunda eşim yanımdaydı. Yataktan birlikte kalktık. Nasıl olur da bilirkişi raporunda Recep'in bizden önce kalkıp elektrik düğmesine basıp yangına sebebiyet verdiği yazılır? Bu suçlamadır ve bu suçlamalara sessiz kalacak değiliz."