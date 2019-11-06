Köyüne dönüp besiciliğe başladı

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İŞKUR'UN bedensel engellilere yönelik hibe desteğiyle aldığı 4 büyükbaş hayvan sayısını 8'e çıkartan Kutlu, besicilik yapıp, hayvanların süt ve yoğurdunu satarak geçimini sağlıyor. Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesine bağlı Sipahiler köyünde oturan Firdevs Kutlu, 32 yıl önce evlenip, eşiyle birlikte Ankara'ya yerleşti. 10 yıl önce damar tıkanıklığı hastalığına yakalanan Kutlu'nun, hastalığı nedeniyle sağ elinden üç parmağı ve sol elinden 4 parmağı kesildi. Doktorlar oksijeni bol olan yerde yaşamasını tavsiyesi üzerine ailesiyle birlikte 5 yıl önce köyüne geri döndü.Firdevs Kutlu, hastalığı nedeniyle el parmaklarında kesikler oluşmasına rağmen yaşam mücadelesini bırakmadığını belirtti. Doktorların tavsiyesi ve ekonomik durumlarını da göz önüne alarak köyüne yerleştiğini ifade eden Kutlu, şunları söyledi: "3'ü evli, 6 çocuğum var. Şu an biri askerde, bir kızım da boşanıp, 2 çocuğuyla birlikte bizimle yaşamaya başladı. 2 yıl önce köy muhtarımız, İŞKUR'un bedensel engellilere yönelik büyükbaş hayvan hibesinde bulunduğunu söyledi. Devletin desteği olursa, bu işi daha da genişletmek istiyorum''dedi. Kutlu, büyükbaş hayvanlarından 4'üne torunlarının adı olan Şeyma, İlayda, Efe ve Merve koyduğunu ve isimleriyle seslendiğini kaydetti.