Yalnız kaldılar

BUGÜN NELER OLDU

MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Hayrettin Aksoy, Süper Lig'de 2-1 kaybettikleri Gaziantep Futbol Kulübü maçında galibiyet için gerekenleri yaptıklarını ancak istediklerini alamadıklarını söyledi. Aksoy, sahada iki Ankaragücü'nün olduğunu ifade ederek, "Biri ilk yarıda kötü oynayan Ankaragücü, diğeri de ikinci yarıda muhteşem oynayan Ankaragücü. İlk yarıda rakibin hiç pozisyonu yoktu. Onların penaltıdan bir golü vardı. İkinci yarı iyi oynuyoruz, rakip kalemize gelemiyor... Golü bulamayınca mağlup oluyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.