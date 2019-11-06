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Yenimahalleli engelliler ’da

Giriş Tarihi: 6.11.2019
Yenimahalleli engelliler Samsun’da
YENIMAHALLE Belediyesi Engelliler Birimi'ne kayıtlı 30 kişilik engelli grubu Samsun'a geziye gitti. Belediye tarafından düzenlenen gezide engelliler gönüllerince vakit geçirdi. Toplumun her kesimini kapsayan projeleriyle engelleri ortadan kaldıran Yenimahalle Belediyesi, engelliler için gece gündüz çalışıyor. Engellilerin gezip görmesi ve eğlenmesi için düzenlenen etkinlikler kapsamında Samsun'a giden engelli grubu 2 gün boyunca dolu dolu gezdi. 1 gece 2 gün süren gezide engelliler Samsun Kent Müzesi, Bandırma Vapuru, Onur Anıtı, Kurtuluş Yolu, Amazon Köyü'nü gezerek kentin sosyokültürel yerlerini tanıma imkânı buldu.
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Yenimahalleli engelliler Samsun’da
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