Yenimahalleli engelliler Samsun’da

BUGÜN NELER OLDU

YENIMAHALLEBelediyesi Engelliler Birimi'ne kayıtlı 30 kişilik engelli grubu Samsun'a geziye gitti. Belediye tarafından düzenlenen gezide engelliler gönüllerince vakit geçirdi. Toplumun her kesimini kapsayan projeleriyle engelleri ortadan kaldıran Yenimahalle Belediyesi, engelliler için gece gündüz çalışıyor. Engellilerin gezip görmesi ve eğlenmesi için düzenlenen etkinlikler kapsamında Samsun'a giden engelli grubu 2 gün boyunca dolu dolu gezdi. 1 gece 2 gün süren gezide engelliler Samsun Kent Müzesi, Bandırma Vapuru, Onur Anıtı, Kurtuluş Yolu, Amazon Köyü'nü gezerek kentin sosyokültürel yerlerini tanıma imkânı buldu.