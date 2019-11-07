Ankara’dan Alanya’ya çıkarma

BUGÜN NELER OLDU

3.DÜNYA Otizm Festivali Alanya'da kutlandı. Ankara Şafak Özel Eğitim Merkezi kurucusu,özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi. 26-30 Ekim tarihlerinde Alanya'da düzenlendi. Dünyanın çeşitli ülkelerinden ve Türkiye'nin birçok ilinden katılan özel gereksinimli bireyler çok özel vakit geçirdi. Atletizm yarışması ve bisiklet yarışmaları düzenlendi. Otizm engel değil farklılıktır diyen Pervin Sabur,dedi.