Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Cumhuriyet Kulesi otoparkı için ilk kazma vuruldu

Cumhuriyet Kulesi otoparkı için ilk kazma vuruldu

Giriş Tarihi: 7.11.2019
Cumhuriyet Kulesi otoparkı için ilk kazma vuruldu
KEÇIÖREN'IN simge yapıları arasında yerini almaya hazırlanan Cumhuriyet Kulesi'ne otopark için ilk kazma vurularak hafriyat çalışmasına başlandı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un "Cumhuriyet'in 100. Yılında Ankara'yı Cumhuriyet Kulesinden seyredeceğiz" diyerek yapım çalışmalarına hız verdiği Kule ile ilgili çalışmalar son hızla devam ediyor.Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Etüt Proje Müdürlüğü'nün teknik ekipleri koordinatörlüğünde devam eden uygulama projelerinin revize edilmesi ve ihale sürecinin yönetilmesi sonrası Cumhuriyet Kulesi'ne 29 Ekim'de otopark ve çevresi için ilk kazma vurularak hafriyat çalışmasına başlandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhuriyet Kulesi otoparkı için ilk kazma vuruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN