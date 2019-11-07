Cumhuriyet Kulesi otoparkı için ilk kazma vuruldu

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KEÇIÖREN'IN simge yapıları arasında yerini almaya hazırlanan Cumhuriyet Kulesi'ne otopark için ilk kazma vurularak hafriyat çalışmasına başlandı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un "Cumhuriyet'in 100. Yılında Ankara'yı Cumhuriyet Kulesinden seyredeceğiz" diyerek yapım çalışmalarına hız verdiği Kule ile ilgili çalışmalar son hızla devam ediyor.Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Etüt Proje Müdürlüğü'nün teknik ekipleri koordinatörlüğünde devam eden uygulama projelerinin revize edilmesi ve ihale sürecinin yönetilmesi sonrası Cumhuriyet Kulesi'ne 29 Ekim'de otopark ve çevresi için ilk kazma vurularak hafriyat çalışmasına başlandı.