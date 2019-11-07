Gölbaşı empati yaptı

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GÖLBAŞI Belediye Meclisi toplantısında Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve meclis üyeleri 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda lösemi ile farkındalık oluşturmak için maske taktılar. Gölbaşılı Belediye Meclisi 'nde Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Belediye Meclis Üyeleri, duyarlı bir davranışa imza attı. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Belediye Meclis Üyeleri lösemi hastalığına maske takarak dikkat çektiler. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, lösemi hastalığına dikkat çekmek için mecliste hijyenik maske taktıklarını söylerken şu ifadeleri kullandı; "Lösemili çocuklarımız parklarda, alışveriş merkezlerinde ve sokak gibi alanlarda enfeksiyon riskine karşı maske takıyorlar. Ama enfeksiyon riskine karşı taktıkları maskeler, farklı bakışlara maruz kalmalarına sebep olabiliyor. İşte buna dikkat çekmek, lösemili çocuklarımızın yaşadığı sıkıntıları anlamak ve empati kurmak için hijyenik maske takarak farkındalık yaratmak istedik" dedi.