Red Bull Masters’da elemeler başlıyor

SATRANÇ Federasyonu ve Red Bull'un düzenlediği organizasyonda ilk eleme Doğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleştirilecek. 15-70 yaş arasındaki lisanslı satranç oyuncularının mücadele verecekleri Red Bull Chess Masters'da bölge elemeleri çevrimiçi oynanacak.
En iyilerin hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yapacakları, 'yıldırım satranç'
formatıyla düzenlenecek turnuvada bölge elemeleri bugün Doğu Anadolu yarın İç Anadolu'da düzenlenecek.
RED BULL CHESS MASTERS NEDİR?
Lisanslı satranç oyuncularını bir araya getirmeyi hedefleyen Red Bull Chess Masters'da bölge elemeleri "yıldırım satranç"
final ise "hızlı satranç"
formatında oynanacak. Satranç sporunun daha rekabetçi ve kapsayıcı bir formatta deneyimlenmesine fırsat verecek turnuvada, her bölgedeki en iyi 3 erkek ve 1 kadın sporcu kendi takımlarını oluşturacak.