Red Bull Masters’da elemeler başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

SATRANÇ Federasyonu ve Red Bull'un düzenlediği organizasyonda ilk eleme Doğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleştirilecek.En iyilerin hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yapacakları,formatıyla düzenlenecek turnuvada bölge elemeleri bugün Doğu Anadolu yarın İç Anadolu'da düzenlenecek.Lisanslı satranç oyuncularını bir araya getirmeyi hedefleyen Red Bull Chess Masters'da bölge elemelerifinal iseformatında oynanacak. Satranç sporunun daha rekabetçi ve kapsayıcı bir formatta deneyimlenmesine fırsat verecek turnuvada,