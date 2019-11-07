Süper lig de topa girsin

A
Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Talat Tuncel, 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerine
kötü başladıklarını, yarın karşılaşacakları Hollanda'nın gücünün ortada olduğunu söyledi. Tuncel, kadın futbolunun Türkiye'deki durumunu değerlendirdi.
ÖNCELİK ALTYAPIDA OLMALI
Türkiye'de erkek takımlarında altyapıya verilen önemin kadınlara da yansıtılması gerektiğini belirten Tuncel, "Bu olursa, buna federasyonun da desteğiyle belki iyi şeyler olur. Süper Lig ve 1. Lig kulüpleri takım kurmazsa kadın futbolunun ilerleyeceğini düşünmüyorum"
şeklinde konuştu. Dünyada kadın futboluna çok fazla ilginin olduğunu belirten Tuncel, şöyle konuştu: "Umarım biz de bu konuda bir atılımda bulunuruz. Yeni yönetimimiz de buna destek çıkar ve kadın futbolu dünyada bir yere gelir ama bunun çok kısa bir zamanda olması mümkün değil. Çünkü kadın futbolunda başarı sağlayan ülkeler, yavaş yavaş, altyapıdan başlayarak bu seviyeye geldiler. Bizim öncelikle altyapıya çok önem vermemiz gerekiyor."
Tuncel, 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerine çok kötü başladıklarını, yarın İzmir'de konuk edecekleri Hollanda'nın gücünün ortada olduğunu söyledi.
UKRAYNA MAÇIMIZ DA VAR
Rakiplerinin çok önemli oyuncularının olduğunu kaydeden Tuncel, "Biz elimizden gelen tedbirleri alıyoruz. Gücümüzün yettiğince onlarla mücadele edeceğiz, sonucu göreceğiz"
dedi. Tuncel, yine İzmir'de pazartesi günü hazırlık maçı oynayacakları Ukrayna'nın FIFA sıralamasında kendilerinin üzerinde olduğunu hatırlatarak, bu müsabakada oyuncuların performanslarını görme şansı bulacaklarını söyledi.
KAPTAN DİDEM: BİRBİRİMİZE ALIŞIYORUZ
A Milli Takım Kaptanı Didem Karagenç de Avrupa Şampiyonası elemelerinin beşincisinde yarın Hollanda ile karşılaşacaklarını, güzel bir mücadele ortaya koyacaklarına inandığını söyledi. Didem Karagenç, "Bu beşinci müsabakamız ama birbirimize uyumumuz günden güne artıyor. Her gün daha iyiye gidiyoruz, her maç daha ileriye gidiyoruz mücadele anlamında, oyun anlamında, birbirimize alışma anlamında" dedi.