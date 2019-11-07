Süper lig de topa girsin

BUGÜN NELER OLDU

Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Talat Tuncel,kötü başladıklarını, yarın karşılaşacakları Hollanda'nın gücünün ortada olduğunu söyledi.Türkiye'de erkek takımlarında altyapıya verilen önemin kadınlara da yansıtılması gerektiğini belirten Tuncel,şeklinde konuştu. Dünyada kadın futboluna çok fazla ilginin olduğunu belirten Tuncel, şöyle konuştu:Tuncel, 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerine çok kötü başladıklarını, yarın İzmir'de konuk edecekleri Hollanda'nın gücünün ortada olduğunu söyledi.Rakiplerinin çok önemli oyuncularının olduğunu kaydeden Tuncel,dedi. Tuncel, yine İzmir'de pazartesi günü hazırlık maçı oynayacakları Ukrayna'nın FIFA sıralamasında kendilerinin üzerinde olduğunu hatırlatarak, bu müsabakada oyuncuların performanslarını görme şansı bulacaklarını söyledi.A Milli Takım Kaptanı Didem Karagenç de Avrupa Şampiyonası elemelerinin beşincisinde yarın Hollanda ile karşılaşacaklarını, güzel bir mücadele ortaya koyacaklarına inandığını söyledi. Didem Karagenç, "Bu beşinci müsabakamız ama birbirimize uyumumuz günden güne artıyor. Her gün daha iyiye gidiyoruz, her maç daha ileriye gidiyoruz mücadele anlamında, oyun anlamında, birbirimize alışma anlamında" dedi.