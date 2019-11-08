Başarı Okulu ile Keçiörenli gençler bir adım önde

BUGÜN NELER OLDU

LGS ve YKS öğrencilerine yönelik açılan Başarı Okulunun ilk eğitim seminerine katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok gençlere seslenerek, "Aileniz, kendiniz, devletimiz ve milletimize karşı sorumluluklarınız var, bizler de en iyi eğitimi almanız için imkânlarımızı seferber edeceğiz, geleceğe umut taşlarını birlikte döşeyeceğiz" dedi. Necip Fazıl Sahnesinde her Çarşamba düzenlenecek ve 4 hafta sürecek eğitim seminerinin ilkine katılarak gençleri yalnız bırakmayan Başkan Turgut Altınok, "Milletimizin umudu, istikbali, ikbalisiniz" diye konuştu. Hızlı okuma teknikleri, etkili iletişim yöntemleri ve stres yönetimi alanlarında uzman eğitmenlerin vereceği seminerlerin ilkinde sınava hazırlık ipuçları adı altında hedef çalışması, test çözme teknikleri, verimli ders çalışma ve zihin haritaları konularında bilgiler verildi. Seminere katılan öğrencilere öğrenme sitillerini ortaya çıkan görsel-işitsel- dokunsal test de yapıldı.