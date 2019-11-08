Bır oyunc yedi kadın

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SONGÜL Öden'in 7 kadını canlandırdığı tek kişilik oyunu 'Lal Hayal" 11 Kasım'da ilk kez Ankara'da. Geçtiğimiz sezon seyirciyle buluşan ve büyük beğeni toplayan oyun Ankara MEB Şura Salonu'nda tiyatro severlerle buluşuyor. Proje tasarımı da Songül Öden'e ait olan 'Lâl Hayal' oyunun yapımcılığını da yine Songül Öden ve Medyapım üstleniyor. Oyunun ekibinde yazarı, müzisyeni, prodüksiyon ve yaratıcı ekibinde kadın egemenliği ve koalisyonu hakim. Sevilay Saral'ın yazdığı, Aysel Yıldırım ve Ezel Akay'ın yönetmenliğini üstlendiği, Lâl Hayal'in sanat yönetmenliğini Naz Erayda yapıyor. Lâl Hayal'in müzikleri ise Kardeş Türküler grubunun perküsyon sanatçısı Diler Özer imzası taşıyor. Oyunun dans performansları Gizem Erdem koreografisiyle, Ömer Yeşilbaş ve Çisil Sıkı yönetimindeki Dansfabrika ekibi tarafından sergileniyor. Oyunun uygulayıcı yapımcılığını Cansın Şenel üstleniyor.