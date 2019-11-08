Eğlenceye hijyen denetimi

BUGÜN NELER OLDU

EMNIYET ve İl Sağlık ile Tarım ve Orman müdürlüklerince, Kızılay Sakarya ve Yüksel caddelerinde bulunan eğlence mekânlarında denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde hijyen kurallarına uymadıkları ve yangın merdiveni bulundurmadıkları gerekçesiyle birçok eğlence mekanı hakkında yasal işlem yapıldı. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı ile Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 500 polisin katılımı ile Sakarya ve Yüksel caddelerinde bulunan 83 eğlence mekânında asayiş uygulaması yapıldı. Denetimlerde 983 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli gözaltına alındı.Denetlenen eğlence mekanlarında, hijyen kurallarına uymayan şartlar, SGK'siz işçi çalıştırma gibi konularda aksaklıklar tespit edilirken, ekipler cezai işlem uyguladı.