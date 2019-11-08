Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Keçiören’de 7 bölgeyi buluşturan festival

Keçiören’de 7 bölgeyi buluşturan festival

Kars- Ardahan Dernekler Federasyonu tarafından “Yedi bölge yedi lezzet” yöresel ürünler festivali vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Başkan da stantları tek tek gezerek ‘bereketli kazançlar’ diledi

Giriş Tarihi: 8.11.2019
Keçiören’de 7 bölgeyi buluşturan festival
2 Kasım'da başlayan ve 17 Kasım'a kadar devam edecek olan festival vatandaşları yöresel lezzetlere doyuracak. Belediye hizmet binası önündeki Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen festivalde en fazla ilgi görenler Kars'a özgü peynir ve bal çeşitleri ile Kağızman'a ait dut ve Iğdır'a ait kayısı oldu. 44 standın olduğu lezzet festivalinde vatandaşlar stantlarda istedikleri yöresel ürünlerin tadına bakma imkânı da buluyorlar. AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ile stantları tek tek gezerek, yöresel ürünlerle ilgili bilgi alan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Keçiören Anadolu'nun küçük bir minyatürü. Ülkemizin 7 bölgesinden vatandaşlarımızın yaşam yeri olarak seçtiği Türkiye'mizin en büyük ilçelerinden. Onlara en güzel hizmeti sunmak adına biz de hizmetlerimize devam ediyoruz ki Keçiören'de yaşayan herkes mutlu olsun, memleket özlemi çekmesin. Bu festivaller vasıtasıyla hem yemek kültürümüzü tanıtıyor hem de hemşehricilik bağlarını güçlendiriyoruz. Festivalimizin Keçiören ve Ankara'mıza hayırlı olmasını diliyor, herkesi de bekliyoruz" dedi. Şehir dışından gelen bazı stant sahipleri Başkan Altınok'a "Sizi yeniden görmek ne güzel" ifadesini kullanırken Altınok da kendi elleriyle bir kız çocuğuna Trabzon Vakfıkebir ekmeğinden ikram etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Keçiören’de 7 bölgeyi buluşturan festival
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN