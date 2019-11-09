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60 genç askere uğurlandı

Giriş Tarihi: 9.11.2019
60 genç askere uğurlandı
KUTLUDÜĞÜN Mahallesi'nde vatani görevini yapacak 60 genç dualarla askere uğurlandı. Düzenlenen asker uğurlama programında Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci gençleri yalnız bırakmadı. Askere gidecek gençlere Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye eden Düğmeci, "Kardeşlerimizin güle güle gidip güle güle gelmelerini temenni ediyor, şimdiden hayırlı teskereler diliyorum" dedi. Askerlik vazifesinin en kutsal vatandaşlık görevi olduğunu kaydeden Düğmeci, "Gençlerimizi, Peygamber ocağına uğurluyoruz. Rabbim evlatlarımızın sağ salim vazifelerini tamamlayıp dönmelerini nasip etsin" diye konuştu. Okunan duanın ardından program sona erdi.
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60 genç askere uğurlandı
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