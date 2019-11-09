Enerjide yerli ve milli kaynakları destekliyoruz

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Ticaret Odası (ATO), Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin enerji üretiminde petrol ve doğalgazın payını azaltmaya, kömür, rüzgâr, güneş, hidroelektrik, jeotermal gibi yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmaya çalıştığını belirterek, "Enerji üretiminde yerli ve milli kaynaklara öncelik verilmesini destekliyoruz" dedi. ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Congresium'da düzenlenen 12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'na katılarak bir konuşma yaptı. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları arasında olan rüzgar ve güneş açısından yüksek bir potansiyele sahip olduğunu belirten Baran, "Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılmasında ve enerji ihtiyacının karşılanmasında milli kaynaklara öncelik veren Milli Enerji ve Maden Politikası yaklaşımını destekliyoruz" diye konuştu.