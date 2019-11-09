Kick boksta büyük başarı

BUGÜN NELER OLDU

KICK boksta milli sporcular yıl içinde dünya ve Avrupa şampiyonalarının yanı sıra uluslararası organizasyonlarda 926 madalya elde etti. WAKO Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası, 23 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Macaristan'da yapıldı. Milli kick boksçular, Gyor kentindeki organizasyonda 10 altın, 10 gümüş ve 28 bronz madalya elde ederek, Türkiye'ye 48 madalyayla döndü. Ay-yıldızlılar, Bosna Hersek'te 19-27 Ekim tarihlerinde düzenlenen WAKO Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonasında "light contact", "low kick ve K1 rules" kategorilerinde mücadele etti. Saraybosna'daki şampiyonada 2 altın, 4 gümüş ve 10 bronz madalya kazanmayı başaran milliler, iki organizasyonda 12'si altın, 14'ü gümüş, 38'i bronz toplam 64 madalyayı boynuna astı. Milliler yıl içinde 238 altın, 242 gümüş ve 446 bronz olmak üzere 926 madalya kazandı. Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, kulüpleşme ve lisanslı sporcu sayısında önemli bir ilerleme kaydettiklerini söyledi.Milli sporcuların katıldıkları uluslararası organizasyonlarda ciddi başarılar elde ettiğini anlatan Kayıcı, "Türk kick boksunun geleceği bugünden daha başarılı olacak. Şu an 250 bini aşkın lisanslı sporcumuz bulunuyor. Türkiye'nin her tarafında kulüplerimiz ve aktif sporcularımız var. Gençlerimiz katıldıkları organizasyonlarda ülkemizi başarıyla temsil ederek, hatırı sayılır madalyalar elde etti. Aynı şekilde büyükler kategorisinde de sporcularımız sıkletlerinde göğsümüzü kabartıyor" diye konuştu.