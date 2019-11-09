Tekel bayisine bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

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YENIMAHALLE Yakacık Mahallesi'nde bir tekel bayisine 29 Ekim'de el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenleyen teröristin görüntüleri ortaya çıktı. Saldırı sonrasında olay yerinde bulunan delilleri ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, saldırıyı yapan maskeli kişinin topallayarak tekel bayisine geldiğini ve içerisine uzaktan kumandalı EYP yerleştirilmiş bir çanta ile saldırıyı gerçekleştirdiğini tespit etti. A.B. adlı zanlının terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu belirleyen ekipler, takip edilen A.B'nin M.S, M.Ş. ve Z.S. isimli diğer örgüt mensupları ile Yenimahalle'de bulunan hücre evinde ikamet ettiklerini tespit etti. Hücre evine düzenlenen operasyonda 4 DEAŞ terör örgütü üyesi gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 2 adet tablet, ampermetre, 8 adet akıllı cep telefonu, adaptör, 4 adet CD, lehim makinesi, örgütsel belgeler, 500 metre elektrik kablosu, terör örgütü DEAŞ'ın sözde bayrağı, görüntü kaydedebilen dürbün, iki anahtar devre, iki flash bellek ve iki uzaktan kumanda ele geçirildi. DEAŞ'ın uyuyan hücre yapılanmasında oldukları belirlenen kişiler, jandarma ekipleri tarafından 31 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında 4 ayrı operasyonla yakalandı. Düzenlenen operasyonlarda U.S. ve T.S. Lalahan ve Yenimahalle'de, B.S. Adana'da, M.S. yasa dışı yollardan Türkiye'yi terk etmeye çalışırken Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, R.M.C. ise Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında 4 Kasım'da adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden aralarında A.B'nin de yer aldığı 3 kişi tutuklanırken, diğer 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan diğer 3 şüpheliden 2'si de dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, gözaltındaki 1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.