Türk Telekom geleceğe nefes veriyor

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK Telekom Kulübü, ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın OGM Ormanspor ile yapacakları derbi maça gelecek her taraftar için bir fidan bağışında bulunacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-beyazlı kulüp, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında basketbolseverler adına fidan bağışlayacak. Türk Telekom Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, "Ankaralı seyircileri hafta sonunda oynanacak maçımıza bekliyoruz" diyerek Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Bugün Fidan, Yarın Nefes" mottosuyla başlattığı "Geleceğe Nefes" seferberliğine destek verdi.Başkan Kıraç, hem kurum, hem de kulüp olarak gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti: