ALTINDAĞ’A ÇOCUK TRAFIK EĞITIM MERKEZI

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de geçen yılın 10 ayına göre bu yılki ölümlü trafik kazası sayısının yüzde 26; bu kazalarda hayatını kaybeden insan sayısının ise yüzde 28.5 azaldığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik kazalarının sadece daha fazla radar kurup daha fazla ceza makbuzu yazarak önlenebilecek bir iş olmadığının altını çizdi. İnsanların daha dikkatli olmaya ikna edilmesi ve uyarılması gerektiğini dile getiren Soylu, trafik kazalarında sadece bugünkü rakamları düzeltmenin yetmeyeceğine, geleceği düşünmenin de önemli olduğuna işaret etti. Yarının sürücülerinin bugünden eğitilmesinin önemini belirten Soylu, bu anlayışla yeni dönem trafik güvenliği çalışmaları eğitimi konusuna ayrı bir önem verdiklerini söyledi. 2018'de araç sürücülerine yönelik yeni bir eğitim projesi başlattıklarını anımsatan Soylu, "Trafik içerisinde en çok kazaya karışan araç sürücüleri tespit edip 'güvenli sürüş kuralları eğitimleri' ne tabi tuttuk. Bu proje kapsamında 2018 yılında 2 bin 701, bu yılın ilk on ayında da 2 bin 100 sürücüye eğitim verdik" ifadelerini kullandı. Soylu, "Yaşam Tüneli Eğitim Projesi" kapsamında da 2018'de 58 bin 309, 2019 yılının 10 aylık dönemde ise yaklaşık 160 bin sürücüsüne eğitim verildiğini bildirdi.MEB ile iş birliği halinde okullardaki tüm çocukların trafik eğitiminden geçirileceğini kaydeden Soylu, sihirli değnekle kazaların bir anda önlenemeyeceğini belirterek, "Önceki gün bir minik evladımız, bir servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın boyutları, varsa olaydaki ihmaller elbette ki soruşturulmaktadır. Ancak buradaki acıyı telafi etmek mümkün değil. Ben buradan özellikle bu evladımıza rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" dedi. Soylu, Trafik Eğitim Merkezlerinin tüm ülkeye yayılmasını istediklerini söyledi. Konuşmasının ardından Soylu, merkezi gezerek, trafik eğitimi alan çocuklarla sohbet etti. Soylu, tören öncesi Karapürçek'te Ahmet Kutlucan adlı kas erimesi hastası çocuğu evinde ziyaret etti. Bakan Soylu, ziyarette baba Kenan Kutlucan'dan oğlunun durumuna ilişkin bilgi aldı ve Ahmet Kutlucan'a Fenerbahçe forması hediye etti.