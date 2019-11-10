Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Başkentte iki otobüs çarpıştı: 1 yaralı

Başkentte iki otobüs çarpıştı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 10.11.2019
Başkentte iki otobüs çarpıştı: 1 yaralı
Sincan'da aynı istikamette giden iki otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Sincan Dökümcüler Sitesi mevkisinde meydana geldi. Ayaş yolu üzerinde Sincan istikametinde ilerleyen iki otobüs, iddiaya göre şerit değiştirme sırasında çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralanırken otobüslerde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulans ile hastaneye sevk edilirken otobüsteki diğer yolcular ise başka bir otobüse yönlendirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkentte iki otobüs çarpıştı: 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN