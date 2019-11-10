Boyu uzamayan evlatları için evi küçük objelerle dekore ettiler

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Görülmesıklığı 200 binde bir olan ve morquio sendromu olarak da bilinen rahatsızlığı sebebiyle boyu uzamayan 26 kilogramağırlığında, 92 santimetre boyundaki Şeyma Telli, 5 kardeşin en küçüğü olarak dünyaya geldi. Tarih öğretmeni babasının mesleği dolayısıyla Anadolu'nun dört bir yanını gezen, uzun yıllardır da Ankara'da yaşayan Telli'nin iki ağabeyi, o daha dünyaya gelmeden trafik kazasında hayatını kaybetti. Kendisiyle aynı kaderi paylaşan ve hukuk fakültesi son sınıfta okuyan ortanca ağabeyi Seyit Alparslan da aynı rahatsızlık nedeniyle felç geçirerek 24 yaşında hayata veda etti. Kötü hatıralar ve acı tecrübelerin ardından Şeyma'ya sıkı sıkı sarılan Hacer ve Ergül Telli çifti, evlatlarının hayattan keyif alabilmesi için ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Evi kızları için özel olarak dekore eden anne-baba, koltuk, masa, lavabo, makyaj aynası gibi büyük objelerin yanına bir de küçük eşyaları yerleştirerek evlatlarının hayatını kolaylaştırmaya gayret ediyor.