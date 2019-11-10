Etimesgut’ta 1111 fidan toprakla buluşuyor

BUGÜN NELER OLDU

Tarımve Orman Bakanlığı'nın 81 ilde aynı anda gerçekleştirileceği Geleceğe Nefes temasıyla başlattığı '11 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor' projesine Etimesgut Belediyesi 1111 fidan dikerek katılıyor. 11 Kasım Salı günü saat 11.00'da Bağlıca Mahallesi'nde düzenlenecek törenle fidanlar toprakla buluşacak. Program kapsamında Etimesgut Belediyesi 3 ayrı noktada ağaçlandırma çalışması gerçekleştirecek. Bağlıca Mahallesi ağaçlandırma alanına 270, Süvari Mahallesi Ağaçlandırma alanına 586 adet ağaç, Aşağı Yurtçu Mahallesi ağaçlandırma alanına 255 adet ağaç dikilecek. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, "Geleceğe nefes olmak isteyen ve benim de bir dikili ağacım olsun diyen tüm vatandaşlarımızı 11.11.2019 tarihinde Saat 11.00'da 1111 ağaç ile destek olacağımız, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın '11 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor' kampanyasına katılmaya davet ediyorum" dedi.