Gençler’den genç Emre’ye saygılar

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 11.hafta müsabakasında Gençlerbirliği evinde İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. 11 maçta 2. galibiyetini alan Gençlerbirliği, 3 puan alarak haftayı rahat kapattı. Geçtiğimiz hafta Konyaspor maçıyla ilk kez Gençlerbirliği'nin başında sahaya çıkan Hamza Hamzaoğlu, Kayserispor karşısında almış olduğu galibiyetle puanını 10'a çıkarttı.71'de Lopes'in ceza sahasına yolladığı ortayı 17 yaşındaki Nurettin indirdi. Savunmaya çarpan topu rakibinden kurtaran 15 yaşındaki Emre Demir sol ayağıyla çaprazdan güzel bir vuruş yaparak skora dengeyi getirdi: 1-1.