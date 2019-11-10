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Gençler’den genç Emre’ye saygılar

Başkent temsilcisi, ’u 14. dakikada Sio ve 81’de Stancu’nun golleriyle geçip 3 puana ulaştı. Maç sonunda Gençlerbirliği oyuncuları, Kayseri’nin golünü atan 15 yaşındaki Emre Demir’i tebrik etti

Vuslat AY Ankara Başkent
Giriş Tarihi: 10.11.2019
Gençler’den genç Emre’ye saygılar
Süper Lig'in 11.hafta müsabakasında Gençlerbirliği evinde İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. 11 maçta 2. galibiyetini alan Gençlerbirliği, 3 puan alarak haftayı rahat kapattı. Geçtiğimiz hafta Konyaspor maçıyla ilk kez Gençlerbirliği'nin başında sahaya çıkan Hamza Hamzaoğlu, Kayserispor karşısında almış olduğu galibiyetle puanını 10'a çıkarttı. 14. dakikada Ceza sahası dışında topla buluşan Giovanni Sio uzak mesafeden sol ayağıyla sert vurdu ve Abdennour'a da çarpan top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0. 71'de Lopes'in ceza sahasına yolladığı ortayı 17 yaşındaki Nurettin indirdi. Savunmaya çarpan topu rakibinden kurtaran 15 yaşındaki Emre Demir sol ayağıyla çaprazdan güzel bir vuruş yaparak skora dengeyi getirdi: 1-1. 81'de Erdem'in arka direğe yolladığı topu Sio kafayla indirdi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Stancu maçın skorunu belirledi: 2-1
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Gençler’den genç Emre’ye saygılar
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