Gençler’den genç Emre’ye saygılar

Süper Lig'in 11.hafta müsabakasında Gençlerbirliği evinde İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. 11 maçta 2. galibiyetini alan Gençlerbirliği, 3 puan alarak haftayı rahat kapattı. Geçtiğimiz hafta Konyaspor maçıyla ilk kez Gençlerbirliği'nin başında sahaya çıkan Hamza Hamzaoğlu, Kayserispor karşısında almış olduğu galibiyetle puanını 10'a çıkarttı. 14. dakikada Ceza sahası dışında topla buluşan Giovanni Sio uzak mesafeden sol ayağıyla sert vurdu ve Abdennour'a da çarpan top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.
71'de Lopes'in ceza sahasına yolladığı ortayı 17 yaşındaki Nurettin indirdi. Savunmaya çarpan topu rakibinden kurtaran 15 yaşındaki Emre Demir sol ayağıyla çaprazdan güzel bir vuruş yaparak skora dengeyi getirdi: 1-1. 81'de Erdem'in arka direğe yolladığı topu Sio kafayla indirdi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Stancu maçın skorunu belirledi: 2-1