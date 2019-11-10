Osmanlıspor ‘sefer’leri sevmiyor!

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de Osmanlıspor deplasmanda Giresunspor'a 2-1 yenilerek bu sezonki 6. deplasmanında 5'inci kez mağlup oldu.Osmanlıspor 13. dakikada Mertan Caner'in golüyle öne geçti. Ancak 69'da kazanılan penaltıda Resescu, Giresun'u maça ortak etti. 3 dakika sonra Oğuz Yıldırım'ın kendi kalesine attığı golle Giresun öne geçti: 1-2. Maç bu skorla sona ererken Osmanlıspor düşme hattına bir adım daha yaklaştı.