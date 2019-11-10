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Osmanlıspor ‘sefer’leri sevmiyor!

Giriş Tarihi: 10.11.2019
Osmanlıspor ‘sefer’leri sevmiyor!
TFF 1. Lig'de Osmanlıspor deplasmanda Giresunspor'a 2-1 yenilerek bu sezonki 6. deplasmanında 5'inci kez mağlup oldu. Geçen hafta da ligin son sırasındaki Eskişehir'e yenilen Başkent temsilcisi bu hafta Karadeniz deplasmanına gitti. Osmanlıspor 13. dakikada Mertan Caner'in golüyle öne geçti. Ancak 69'da kazanılan penaltıda Resescu, Giresun'u maça ortak etti. 3 dakika sonra Oğuz Yıldırım'ın kendi kalesine attığı golle Giresun öne geçti: 1-2. Maç bu skorla sona ererken Osmanlıspor düşme hattına bir adım daha yaklaştı.
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Osmanlıspor ‘sefer’leri sevmiyor!
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