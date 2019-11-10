Soba satışında nostaljik dönüş yoğunluğu

BUGÜN NELER OLDU

Ulus'takiTarihi Sobacılar Çarşısı'nda nostalji yoğunluğu yaşanıyor. Evlerde doğalgaz kullanılmaya başlanmasıyla geçmişe olan özlemi artan vatandaşlar çareyi yeni nesil dekoratif sobalarda buldu, satışlardaki artış ise sobacıların yüzünü güldürdü. Ulus'ta bulunan Tarihi Sobacılar Çarşısında havalarında soğumasıyla birlikte yoğunluk yaşanmaya başladı. Evlerde doğalgaz kullanarak ısınan vatandaşlar ise geçmişe olan özlemlerinden yeni nesil dekoratif sobalara yöneldi. Bu talepteki artış, sobalarda dekoratif çeşitliliği artırdı, ortaya onlarca çeşit soba çıktı. Fiyatları 150 lira ile 6 bin lira arasında değişen sobalardaki yoğun talep ise en çok doğalgaz kullanımıyla satışları azalan sobacıları sevindirdi.