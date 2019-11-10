Tarihin izlerini taşıyan müzeye ziyaretçi akını

BUGÜN NELER OLDU

"Geçmişinesahip çıkmayanların geleceği olmaz" diyerek her fırsatta tarih şuuruna vurgu yapan, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi'ne bağlı Estergon Türk Kültür Merkezinde hizmet veren Etnografya Müzesini özellikle çocukların ziyaret etmesinden memnun olduğunu belirtti. Estergon Türk Kültür Merkezi içerisinde yer alan müzeyi ziyaret edenlerin sayısı 2019'un bitmesine sayılı günler kala 100 bine yaklaştı. 1096 eser yer aldığı müzede eserlerin bir kısmı Kına Gecesi Seremonisi, Sünnet Odası, Türk Hamamı, Kahve Kültürü, Selamlık, Türk Mutfağı, Oturma Odası, Günlük Oda, Bakırcı Odası, Çeyiz Odası, Eski Ankara Sokağı ismi verilen camekânlı bölümlerde, diğerleri ise vitrinler ve özel bölümlerde sergileniyor.