Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Tarihin izlerini taşıyan müzeye ziyaretçi akını

Tarihin izlerini taşıyan müzeye ziyaretçi akını

Giriş Tarihi: 10.11.2019
Tarihin izlerini taşıyan müzeye ziyaretçi akını
"Geçmişine sahip çıkmayanların geleceği olmaz" diyerek her fırsatta tarih şuuruna vurgu yapan, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi'ne bağlı Estergon Türk Kültür Merkezinde hizmet veren Etnografya Müzesini özellikle çocukların ziyaret etmesinden memnun olduğunu belirtti. Estergon Türk Kültür Merkezi içerisinde yer alan müzeyi ziyaret edenlerin sayısı 2019'un bitmesine sayılı günler kala 100 bine yaklaştı. 1096 eser yer aldığı müzede eserlerin bir kısmı Kına Gecesi Seremonisi, Sünnet Odası, Türk Hamamı, Kahve Kültürü, Selamlık, Türk Mutfağı, Oturma Odası, Günlük Oda, Bakırcı Odası, Çeyiz Odası, Eski Ankara Sokağı ismi verilen camekânlı bölümlerde, diğerleri ise vitrinler ve özel bölümlerde sergileniyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarihin izlerini taşıyan müzeye ziyaretçi akını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN