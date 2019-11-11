Akyurt’ta kentsel dönüşüm başlıyor

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın düzenlediği halka açık toplantıda kentsel dönüşümün gerekliliği, nasıl yapılacağı ve aşamaları anlatıldı. Akyurt'un son 10-15 yılının gündemi olan Beyazıt Mahallesi kentsel dönüşümünün vaatleri arasında yer aldığını belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, ayrıca Cumhuriyet Meydanı'nda da düzenlemeye gidileceğini açıkladı.

ÇEVREYE UYGUN BİNA

Yapılacak olan çalışmanın detayları hakkında bilgi veren başkan Ayık, "Akyurt'umuz güzel bir ilçe oldu ancak meydanımız kasaba olmaktan çıkamadı. Bugün Bakanlığımızla bir araya geldik ki sizler bunu birinci ağızdan duyun. Şu kadar katlıymış, projesi şöyleymiş, bu kadar emsal olacakmış gibi söylentilere itibar etmemenizi istiyoruz. Bugün itibariyle başlanan bir çalışma ve çizilmiş bir proje yok. Sizlerle görüşülecek, ihtiyaçlar belirlenecek, anketler yapılacak. TOKİ denince aklınıza eski çok katlı yapılaşmalar geliyor. O zamanın şartlarında ortaya çıkan binalar öyleydi ancak bugün TOKİ'nin çok nitelikli yapıları var. Her bölgede, çevrenin özelliklerine uygun binalar yapılıyor. Belediyemizin kapısı sonuna kadar açık. Aklınıza takılan her soruyu bize, ekibimize sorabilirsiniz. Güzel bir meydanımız olacak" ifadelerini kullandı.



BAKAN KURUM'A TEŞEKKÜR

MERKEZ Camisi ve Külliyesi projesini de Akyurtlularla paylaşan Başkan Hilal Ayık, "Altına yer altı otoparkı yapılacak, yanında da küçük bir külliye olacak. Merkez Camimiz Anıtlar Kurulu tarafından koruma altında. Meydanın düzenli olması ilçemizin değerine değer katacak. Akyurt'a gelmeyi, burada yaşamayı düşünen herkes, hangi mahallede olursa olsun, önce meydana bakar. Gelin bu değişimi birlikte başaralım. Sizlerin huzurunda Bakanımız Murat Kurum'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Bakanımız ilçemize çok büyük önem veriyor. İlk olarak Akyurt'tan başlanması bunu gösteriyor. Bu dönüşümü sahiplendiğinizi, bugün buraya gelen kalabalıktan anlayabiliyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.